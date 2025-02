Udinetoday.it - Crescono le imprese artigianali in Fvg, meglio che nelle altre regioni

Saldo positivo per leartigiane in Friuli Venezia Giulia. Un più 179 tra iscrizioni e cessazioni. "Negli ultimi quattro anni la regione ha visto crescere, seppur leggermente, leartigiane attive. È un dato in controtendenza rispetto alla medianazionale, confermato anche nel 2024.