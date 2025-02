Ilgiorno.it - Cremonese ai raggi X. Ecco il tallone d’Achille

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo la beffarda sconfitta (l’ottava in campionato) casalinga contro il Cesena laprova a ragionare sugli errori commessi. Tanti i dati da analizzare, a partire da quello più lampante: nelle ultime ultime cinque partite sono arrivati solo cinque punti frutto di una sola vittoria, due pari e due ko. Un ruolino di marcia misero, che complica la lotta playoff per gli uomini di Stroppa. Con il successo del Catanzaro sullo Spezia i grigiorossi scivolano al quinto posto. In più il Palermo, nono in classifica, si è avvicinato a meno sei punti. "Abbiamo fatto una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista, Non posso assolutamente dire alla squadra che ha avuto l’atteggiamento sbagliato o che la qualità del gioco sia stata inferiore ad altre volte", ha detto Stroppa nel post gara.