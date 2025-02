Ilgiorno.it - Cremona, barista accerchiato e preso a calci dal branco in piazza Roma

e pugni da parte delnei confronti di un 36enne, finito in ospedale e ricoverato in codice giallo. È successo la notte tra sabato e domenica poco prima delle tre in. Cinque giovani sono arrivati davanti al bar Il Ciocco, quando all’esterno c’erano ancora alcuni clienti intenti a chiacchierare tra di loro. I ragazzi, senza alcuna ragione particolare, hanno cominciato a provocare le persone ferme davanti al locale, sedute ai tavolini. Un dipendente del bar, la vittima 36enne, ha subito notato che l’arrivo di questo gruppo stava provocando problemi ai clienti. Così, è uscito dal negozio per vedere che cosa stesse succedendo e per intervenire, qualora si fosse reso necessario. Non ha fatto in tempo a fare nulla, perché è stato subitodai cinque ragazzi che poi lo hanno assalito.