Creator to Creator, il nuovo video è dedicato a Nicolas Doucet Astro Bot e Brian Fleming di Ghost of Yotei

Sony ha pubblicato in queste ore unepisodio della sua serieto, mettendo a confronto due figure chiave dell’industrialudica:, director diBot e leader di Team Asobi, e, co-fondatore di Sucker Punch Productions. Durante questa conversazione, i duei si sono confrontati sui loro percorsi professionali, le sfide affrontate nello sviluppo digiochi e i valori condivisi che guidano il loro lavoro.L’episodio si apre con un momento speciale:sorprendecon una torta per celebrare la vittoria diBot come Gioco dell’Anno ai The Game Awards. Questo gesto ha reso l’incontro più rilassato, permettendo ai due di approfondire le loro esperienze con sincerità e spontaneità.ha quindi raccontato il processo creativo dietro al pluripremiato platform, spiegando come il team bilancia la novità con il livello di difficoltà per offrire un’esperienza accessibile ma stimolante.