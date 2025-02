It.insideover.com - Così la dottrina (e gli uomini) di Trump stanno cambiando l’ordine globale

Donaldha inaugurato un nuovo corso nella politica estera statunitense, rompendo con molte convenzioni del passato. Sin dall’inizio della sua amministrazione,ha rivolto le sue sfide più dure non tanto verso i tradizionali rivali degli Stati Uniti, bensì verso Paesi storicamente amici. Ha imposto dazi commerciali anche agli alleati (come quelli su acciaio e alluminio) e ha perfino minacciato di ridimensionare la NATO, mentre mostrava interessi insoliti come l’acquisto della Groenlandia e si spingeva a interferire nelle dinamiche politiche europee (emblematico l’endorsement via Twitter di Elon Musk – figura a lui affine – all’estrema destra tedesca dell’AfD). In altre parole, appena insediato,ha orientato “la maggior parte dei suoi attacchi verso i vicini (Canada e Messico) e l’Europa”, riservando paradossalmente toni più cauti verso la Cina.