Gqitalia.it - Così il ghosting diventa un problema anche al lavoro

Leggi su Gqitalia.it

Francesco non se ne capacita: perché non mi ha risposto, perché è sparita? Non meritavo neil classico le faremo sapere? Tre parole che potevano per lo meno alimentare un minimo di speranza per quel nuovoche gli sembrava l’occasione ideale per cambiare vita, in meglio.Ilal tempo dei colloqui e delle candidature, insomma. Non una novità assoluta, diciamolo: già negli anni dell’ultima crisi economica questa bruttissima abitudine di non dare riscontro alle candidature era finita più volte sotto ai riflettori. A tal punto che alcune aziende si (auto)celebravano per il fatto di rispondere a tutti coloro in cerca di un impiego. E ci mrebbe, verrebbe da dire. Tanto più che nella maggior parte dei casi quella risposta coincide con un’email preimpostata: meglio di niente, per carità.