Cos’è il peso morto e perché una persona svenuta sembra pesare di più?

Il concetto di “” si riferisce alla sensazione che un corpo inerte, come quello di una, risultipesante rispetto a quando è cosciente e collaborativo. Questa percezione ha basi biomeccaniche e fisiche ben precise, legate al controllo muscolare, alla distribuzione dele alla gestione dell’equilibrio. L’assenza di tono muscolare, la distribuzione dele l’impossibilità di cooperazione attiva, infatti, sono le principali cause che rendono unaapparentementepesante.Quando unaè cosciente e attiva, il sistema muscolare contribuisce alla gestione del propriocorporeo. Anche in un semplice sollevamento, i muscoli si contraggono per mantenere una certa rigidità strutturale, riducendo lo sforzo di chi deve sollevarla. Al contrario, unapriva di sensi perde il controllo muscolare, diventando un corpo completamente rilassato e privo di tensione.