Quifinanza.it - Cos’è il muro di fuoco che potrebbe escludere AfD dal governo in Germania

Leggi su Quifinanza.it

La Cdu di Friedrich Merz ha vinto le elezioni parlamentari in, tenutesi domenica 23 febbraio. Lo storicoditedesco (Brandmauer) non si è spento, ma di certo è diventato meno incandescente nonostante il leader dell’Unione Cristiano-Democratica diabbia annunciato di non voler tendere la mano all’estrema destra di AfD per un’alleanza strutturale.L’obiettivo dello storico rivale di Angela Merkel, è quello di formare unentro la metà di aprile. AfD (che ha ottenuto il 20,8% dei voti), potrà comunque collaborare con la Cdu per far passare singole proposte di legge. Comunque vadano le cose, con il sorgere dell’era Merz, il pendolo della politica tedesca si è spostato verso il centro-destra.ilditedesco? Origine e significato politicoIldiè una sorta di cordone sanitario ideale, della società civile e della politica, per contenere l’avanzata delle forze di estrema destra, sia per quanto riguarda partiti come Adf, sia contro il serpeggiare di ideologie estremiste, nostalgiche del nazismo, nella popolazione.