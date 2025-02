Cultweb.it - Cos’è il martedì Grasso, quando cade nel 2025 e quali sono i riti di fine Carnevale?

Ilè il culmine del, una festività di origine antica che risale alle celebrazioni pagane, come i Saturnali romani e idionisiaci greci. Nel Medioevo, la Chiesa cristianizzò la festa, facendola diventare un momento di abbondanza prima del sacrificio quaresimale. Il termine “”, come si può intuire, richiama la tradizione di consumare gli ultimi cibi ricchi, come carne, latticini e dolci, prima del periodo di astinenza. Non è un caso che il terminederiva dal latino carnem levare (“eliminare la carne”), riferendosi all’astinenza quaresimale, e comparve per la prima volta in testi italiani nel XIII secolo, Ildelcadrà il 4 marzo, segnando la conclusione dele l’inizio del periodo di Quaresima per la tradizione cristiana.