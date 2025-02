Iltempo.it - "Cosa vuole fare in Europa". Pasquino rivela il progetto di Trump

Leggi su Iltempo.it

La strategia di Donaldin Ucraina viene svelata dalle parole di Gianfranco, docente di Scienza politica. Se ne parla nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 24 febbraio su Rete4. Gianfranco: "sta cercando di smembrare l'Unione Europea"ne pensate? Ne stiamo parlando a #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/D2cSneg8wW — 4 di sera (@4disera) February 24, 2025non ha nessun interesse che ci sia un'forte. Sta cercando di smembrare l'Unione europea. Se ciascuno Stato contratta con, ciascuno Stato europeo è inevitabilmente debole. E' illusorio pensare che un leader, per quanto capace e solido e consapevole dei problemi, possa far cambiare idea a