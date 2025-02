Cosa sono le terre rare e perché gli Usa vogliono quelle dell’Ucraina

Leggi su Open.online

Il presidenteVolodymyr Zelensky ha detto ieri che sullela trattativa con gli Stati Uniti segna il passo. E che «l’accordo in sé non vale come garanzia per la nostra sicurezza». Male? Si tratta di risorse con proprietà elettrochimiche, magnetiche e ottiche dal valore stimato di 11,5 trilioni di dollari. Leun gruppo di 17 elementi della tavola periodica. L’elenco comprende scandio, ittrio e i 15 lantanoidi ovvero, nell’ordine della tavola periodica, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio.LeSecondo il Corriere della Sera il mercato delleè destinato a raggiungere i 21,7 miliardi di valore entro il 2031, con un tasso di crescita annuo del 7,4%.