Cosa mangiare per non ammalarsi?

Leggi su Ilblogdigio.it

I cibi spazzatura sono dei veri e propri killer; è inevitabile che, qualora rappresentassero la nostra normalità, ci porterebbero alla malattia. La Campania detiene il primato per obesità e diabete ed è sempre più difficile far comprendere alle persone quanto sia fondamentalesano: frutta, verdure, legumi, cereali e pesce devono rappresentare la nostra “normalità”. .per non? Il Blog di Giò.