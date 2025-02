Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: eventi di lunedì 24 febbraio 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24– Una nuova settimana è appena iniziata, portando con sè un ampio bagaglio pieno di appuntamenti edda non perdere. Ecco qui il programma completo di questosotto le Due Torri. Continua negli spazi diFiere la kermesse di Slow Wine Fair, affiancata a Sana Food.e domani le manifestazioni sono rivolte ai professionisti e agli esperti del settore. Inaugura, in Salaborsa, la mostra multimediale Sorelle d'Italia. Il lusso di resistere: al centro la lotta per il diritto al lavoro attraverso ritratti e un video corale. L'esposizione è creata dalle fotografe Matilde Piazzi e Nadia Del Frate di Grabinski Point, in collaborazione con 19 lavoratrici de La Perla. Alle 20.30, all'Oratorio di San Filippo Neri arriva Serena Dandini che presenta il suo ultimo volume C'era la luna.