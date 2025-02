Cultweb.it - Cosa c’entra SpongeBob con Donald Trump e con i lavoratori federali?

Leggi su Cultweb.it

Il presidenteha rilanciato un meme diper ridicolizzare la reazione indignata deialla richiesta di Elon Musk di fornire un resoconto delle proprie attività lavorative. Il dibattito è nato da un’email inviata dall’Ufficio per la Gestione del Personale, sotto la supervisione del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE) guidato da Musk, che chiedeva ai dipendentidi elencare cinque risultati professionali conseguiti nella settimana precedente. La scadenza era fissata per lunedì alle 23:59, e Musk ha successivamente dichiarato che chi non avesse risposto sarebbe stato considerato dimissionario.La risposta diè arrivata con un’immagine satirica in cui, intento a scrivere su un taccuino, mostrava un elenco di attività ironiche come “pianto per”, “pianto per Elon” e “sono finalmente andato in ufficio”.