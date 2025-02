Lanazione.it - Cortona: assistenza ai fragili, prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Arezzo, 24 febbraio 2025 – L’Amministrazione comunale diha approvato la Programmazione annuale della Zona socio sanitaria della Valdichiana aretina. In attesa dell’approvazione del nuovo Piano integrato di salute regionale, sul fronte della parte socio assistenziale si confermano tutte le attività in continuità e particolarmente quelle che sostengono la zona negli aspetti della tutela minori, e famigliee vulnerabili. «Le azioni proseguono rispetto quanto tracciato in precedenza - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Lucia Lupetti - andiamo ad adattare i progetti rispetto a quanto maturato nelle recenti applicazioni delle singole attività. L’obiettivo è quello di riuscire a dare risposte sempre più appropriate e continuative ai bisogni sociali. Ringrazio tutti gli operatori istituzionali, dell’Asl Toscana sud est e del terzo settore che portano avanti ed applicano concretamente tutte le misure».