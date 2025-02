Tvplay.it - Corsa Scudetto, parla Marotta: arriva l’annuncio che spiazza tutti

Beppe, presidente dell’Inter, hato della: il messaggio hato i tifosi, ci sono tre squadre per il titolo. Lasi fa decisamente calda. Dopo l’ultimo weekend, l’Inter ha conquistato la vetta della classifica e sta facendo sognare i tifosi che possono ancora sperare di vedere la propria squadra lottare su ogni fronte: dal campionato alla Champions passando per la Coppa Italia. Da qui al termine della stagione potrebbe succedere di tutto.Giuseppe, presidente dell’Inter, sorridente (LaPresse) TvPlay.itIl Napoli è appena dietro, l’Atalanta resta lì a pochi passi di distanza: l’Inter dovrà tenere i nervi saldi e lavorare per cercare di restare ancorata alla vetta della classifica, senza lasciare spazio nelle retrovie.Lo sa bene Simone Inzaghi che sta lavorando sulla testa dei propri giocatori, il progetto dell’Inter è di sicuro di crescere in Europa ma al tempo stesso non si vuole ignorare quanto accade in campionato, con il Napoli che tiene botta ma ad oggi è dietro i nerazzurri.