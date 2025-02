Spazionapoli.it - “Corsa Scudetto è a tre! Sul Napoli…”: l’annuncio di Marotta

Leggi su Spazionapoli.it

Beppe, presidente dell’Inter, ha parlato a margine della riunione degli azionisti in quel di San Siro: tra i temi laed un passaggio sul Napoli.Laè entrata ormai nel vivo. L’Inter si è presa il primo posto in classifica, approfittando della sconfitta del Napoli patita per mano del Como di Cesc Fabregas. I nerazzurri hanno messo in piedi una prestazione di tutto rispetto contro il Genoa, riuscendo a strappare i tre punti di misura con la rete di Lautaro Martinez.Ad oggi, l’Inter rappresenta ovviamente la candidata principale alla vittoria, avendo anche ripreso la posizione di testa rispetto a Napoli ed Atalanta. Certo, il calendario dei nerazzurri è ancora lungo e complesso, visto che ci sono diversi competizioni da affrontare, tra cui la Champions League.