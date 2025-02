Lanazione.it - Corrilunigiana, la festa. Sfilano i premiati di tutte le categorie. Stagione in partenza

Leggi su Lanazione.it

in sala Walter Tobagi per la premiazione del memorial Franco Codeluppi 2024. Perfetta l’organizzazione dei fratelli Nicoletta, Enzo e Massimo Codeluppi. Alla presenza del sindaco di Aulla Roberto Vallettini, di Giada Moretti con delega allo sport, dei consiglieri Alessandro Andellini, Giovanni Schianchi, e del presidente Avis di Aulla Dorina Pietrini è stato poi presentato il calendario2025. Nuovaal via il 13 aprile a Castelnuovo Magra, conclusione con la mitica Corsa delle ‘Castagne’ il 16 novembre a Fivizzano. Gli atleti: Categoria A: Dennis Belloni, Alessandro Bianchi, Andrea Tamagna, Categoria B: Enea Bertoli, Erik Bertoli, Francesco Lazzarotti. Categoria M: Sofia Coppedè Pittanti, Caterina Vizzaccaro, Esmeralda Tuccia. Categoria N1: Elisa Pizzanelli, Elena Armanini, Sara Fregosi.