Corriere dello Sport | Napoli sono cose da Paz

: “da Paz”">COMO – La capolista se ne va. Letteralmente. Alle 13.30 in punto, quando inizia il secondo tempo, ilsparisce dal campo e il primo posto cola a picco nelle acque del lago di Como. È il Como di Fabregas a infliggere il colpo fatale ai campioni d’Italia, replicando la prestazione che aveva messo al tappeto la Fiorentina. La chiave? L’ispirazione spagnola unita alla freschezza di Nico Paz e Assane Diao, appena 39 anni in due, simboli di quel talento e quella sfrontatezza che alsembrano mancare nei momenti decisivi.La fotografia perfetta di una disfatta annunciata, quella di febbraio, un mese nero in cui la squadra di Conte non ha mai vinto, raccogliendo appena 3 punti in quattro partite e perdendo l’imbattibilità dopo dieci giornate.