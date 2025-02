Inter-news.it - Correa, botta e risposta con Inzaghi e rottura con l’Inter: un finale certo!

Anche Simoneperde la pazienza con Joaquin: dopo ilnel corso di Inter-Genoa il futuro in nerazzurro dell’argentino sembra ormai del tutto compromesso.– Quanto accaduto neldel primo tempo di Inter-Genoa mette davvero a repentaglio il futuro di Joaquinin nerazzurro. Il problema non è tanto l’ennesimo infortunio dell’argentino, che lo scorso sabato aveva avuto la chance di partire da titolare, quanto ciò che è accaduto immediatamente dopo. Fermatosi intorno al 40?, accusando un dolore al ginocchio sinistro, il Tucu dopovento dello staff medico ha iniziato insistentemente a chiedere il cambio verso la panchina nerazzurra. Da quelle parti Simoneha risposto ripetutamente e, quasi in maniera stizzita, “Gioca!” al suo attaccante.