Ilgiorno.it - Cornovecchio, assalto al Postamat: ladri a mani vuote, restano i danni

(Lodi) –nella notte aldi, il piccolo paese della Bassa lodigiana: ignoti hanno letteralmente scardinato l'impianto di erogazione di banconote ubicato a due passi dal municipio di fronte alla strada principale che taglia in due il borgo. Probabilmente, con arnesi da scasso, attorno alle 3, hanno rimosso la ‘mascherina’ e poi divelto il monitor nel tentativo di raggiungere la cassa interna. Forse volevano poi estrarla per tagliarla con il flessibile, ma non sono riusciti. Sono fuggiti prima, forse disturbati o probabilmente perché hanno capito che l'erogatore era irraggiungibile. In un secondo momento, quando qualcuno si è accorto che ilera stato distrutto, ha dato l'allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maleo e il nucleo operativo per i rilievi a caccia di indizi.