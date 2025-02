Anteprima24.it - Corbara, 27 colpi contro saracinesca autocarrozzeria: indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minutoCi sono 27 foglietti gialli, ognuno con numero per indicare altrettantidi mitra niente sparati. Unadell’auto carrozzeria Nesi a. Gli spari sarebbero avvenuti a mezzanotte, ma sono inda parte dei carabinieri per capire la dinamica e anche per saperne di più. Oltre al titolare dell’impresa, i militari hanno provato a capire anche se tra i residenti ci fosse qualcuno che avesse visto o sentito qualcosa e fosse in grado di riferire dettagli sul sull’agguato. I rilievi dei carabinieri stanno prendendo in considerazione anche possibili filmati delle telecamere di videosorveglianza. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Il locale è stato posto sotto sequestro. L'articolo, 27inproviene da Anteprima24.