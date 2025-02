Lapresse.it - Coppa Italia, martedì Inter-Lazio: dove vederla in tv

Dopo aver conquistato la testa in solitaria del campionato di Serie A grazie alla vittoria contro il Genoa e alla sconfitta del Napoli a Como, l’torna in camponei quarti di finale di. A San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano la: fischio d’inizio alle ore 21.in tvLa partita trasarà trasmessa in tv in chiaro da Mediaset, che detiene i diritti della. Il match si vedrà su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sport Mediaset., le probabili formazioniPer quanto riguarda i giocatori che scenderanno in campo, per l’potrebbe non esserci Marcus Thuram, che Inzaghi cerca di recuperare per il big match di campionato di sabato contro il Napoli. Il tecnico potrebbe optare per il tandem Arnautovic-Taremi, facendo rifiatare Lautaro Martinez.