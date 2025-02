Coppa Italia | Inter-Lazio nerazzurri a caccia di un nuovo derby

Leggi su Ilnerazzurro.it

La vittoria di misura contro il Genoa, ottenuta grazie a una zampata di Lautaro Martinez, è valsa il momentaneo primato solitario in classifica per l’Campione d’. I, proiettati alla super sfida dello Stadio Maradona di sabato 1 marzo alle ore 18, dovranno però prima passare dall’appuntamento con la. A San Siro, martedì 25 febbraio, arriverà la, reduce dal mezzo passo falso di Venezia e che potrebbe essere scavalcata dalla Juventus al quarto posto nella classifica del campionato di Serie A.Vincere con laper raggiungere il Milan, gara valida per i quarti di finale die visibile in chiaro su Canale 5, avrà un doppio significato per i, apparsi leggermente tirati nell’1-0 al Genoa e per cui i prossimi impegni si preannunciano infuocati.