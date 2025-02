Tarantinitime.it - Controlli della Polizia di Stato: chiuso un B&B irregolare

Tarantini Time QuotidianoContinuano idialle strutture ricettive presenti in città finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti e degli obblighi richiesti dalla legge.Nel corso di un controllo effettuato dal personaleDivisione diAmministrativa, unitamente al personale dell’Ufficio Immigrazione, era emerso che il gestore di un B&B sito in Città Vecchia aveva omesso di registrare le generalità di due cittadine extracomunitarie, una delle quali è risultatasul territorio italiano.Pertanto i due responsabili dell’attività ricettiva sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti presunti responsabili, in concorso tra loro, del reato di omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati.Si è anche accertato che la struttura era anche priva del titolo autorizzatorio per lo svolgimento di tale attività,prescritta S.