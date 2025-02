Abruzzo24ore.tv - Controlli a tappeto: ritirate cinque patenti nel weekend a Pescara

- Nel fine settimana, la Polizia Stradale diha intensificato i, ritirandoe decurtando 60 punti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Durante lo scorso fine settimana, la Polizia Stradale diha intensificato istradali, focalizzandosi sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. L'operazione ha portato al ritiro die alla decurtazione di un totale di 60 punti. I conducenti sanzionati appartengono principalmente alla fascia d'età dei ventenni. Tra i casi più rilevanti, due giovani di 23 e 24 anni, residenti nel pescarese, sono risultati positivi all'alcol test con tassi rispettivamente di 1,15 g/l e 1,09 g/l, ben oltre il limite legale. Successivamente, entrambi sono stati sottoposti a test salivare, risultando positivi ai cannabinoidi.