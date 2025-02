Panorama.it - Contro la donna e i nostri princìpi

In una scuola di Monfalcone le ragazze con il niqab sul volto si devono identificare. Questione di sicurezza, ma soprattutto di civiltà.Non può essere che in Italia ci siano ragazze che vanno a scuola con il velo integrale. È un problema di sicurezza, innanzitutto (tanto che nell’istituto di Monfalcone dove ciò avviene si sono inventati la stanza delllo: si tira su ilniqab per verificare chi ci sta sotto). Ma soprattutto è un problema di offesa alla dignità della donna, e dunque di offesa alle regole su cui è costruita la nostra Repubblica e la nostra civiltà. Non è una questione di religione: è una questione di sottomissione. Accettare quel velo, così contrario ai principi del nostro Stato, infatti, significa fare un altro passo in avanti verso l’islamizzazione delle nostra società.