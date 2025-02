Contratti agevolati cohousing e più residenze universitarie | così cambia il mercato degli affitti per gli studenti – I dati

Leggi su Open.online

Le tendepiantate davanti alle università di giorno e di notte sono diventate il simbolo della lotta contro il caronelle grandi città. Ma è servito a qualcosa? Da quando, il 2 maggio 2023, la 23enne Ilaria Lamera ha piantato la prima tenda nel giardino del Politecnico di Milano, innescando una stagione di proteste in tutta Italia, qualcosa si è effettivamente mosso: ilimmobiliare si è dovuto adattare. Il dato positivo è che sono aumentate, e continueranno a crescere, le soluzioni di affitto agevolato e i progetti di housing sostenibile. Secondo una recente stima di Scenari Immobiliari per Il Sole 24 Ore, entro il 2027 il numero dipercrescerà del 10,2% rispetto al 2024, con picchi significativi nelle città con la più alta concentrazione di fuorisede, come Milano e Roma.