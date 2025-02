Ilgiorno.it - Continui ritardi: "In crisi noi e i nostri figli"

Dopo la petizione partita da Noviglio, che ha raccolto circa mille firme, ne è iniziata una nuova promossa dai pendolari di Zibido San Giacomo, che ha già superato quota 350. Restano però quotidiani i disagi da parte dei pendolari che utilizzano le linee del Tpl per raggiungere i capolinea di Famagosta e San Donato. "Le corse continuano a saltare. Siamo profondamente preoccupati per idisservizi che affliggono il trasporto pubblico sulla tratta Zibido San Giacomo-Milano-Famagosta e Zibido San Giacomo-Pavia – scrivono i pendolari di Zibido –. Da anni assistiamo afrequenti e soppressioni di corse, con gravi ripercussioni sulla vita deie di tutti i cittadini che utilizzano questo servizio essenziale. I, studenti pendolari, arrivano spesso a scuola in ritardo, compromettendo il loro percorso educativo e creando difficoltà nella gestione familiare".