Juventusnews24.com - Continassa Juve: nuovo stop per Cambiaso e Douglas Luiz. L’esito degli esami di Savona e i tempi di recupero

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati edi, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati edi, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaReduce dalla vittoria in campionato in trasferta per 1-0 contro il Cagliari, la Prima Squadra bianconera è tornata subito al lavoro allaper preparare la prossima sfida in calendario – i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Allontus Training Center, i titolari scesi in campo in Sardegna hanno fatto scarico, mentre quelli meno impegnati nella gara di ieri, dopo il consueto riscaldamento, hanno svolto lavoro atletico con e senza palla.