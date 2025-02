Ilnapolista.it - Conte, il rapporto con De Laurentiis scricchiola. È passato da Kvaratskhelia a Okafor (La Domenica Sportiva)

Leggi su Ilnapolista.it

, ilcon De. Èda(La)A LaFurio Zara fa il punto sul mercato allenatori e parla anche di Antonioe delle possibilità relative alla sua permanenza a Napoli la prossima stagione.«Ilcon Deè uscito indebolito dal mercato di gennaio. E poi la vita è come il calcio, i matrimoni e le relazioni finiscono per i bisticci, per i progetti non condivisi, per sopraggiunta noia o perché in qualche modo hai visto partire, aspettavi Garnacho e poi hai visto arrivare: dal caviale al branzino al tonno in scatola, con tutto il rispetto non è la stessa cosa. E se il menù declina in questo modo, forse è persino legittimo che un allenatore con certe ambizioni decida di alzarsi dalla tavola».