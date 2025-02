Spazionapoli.it - Conte, decisione drastica dopo l’ennesimo passo falso: cosa sta succedendo a Castel Volturno

Ultimissime Napoli – Antonioha preso unaimportantela sfida contro il Como. Eccoaccadrà anelle prossime ore. La sfida contro il Como rischia di lasciare strascichi pesanti in casa Napoli. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia sono emersi problemi molto evidenti, i quali potrebbero minare il percorso intrapreso dagli azzurri. Quest’ultimi, son chiamati ad una reazione anche per soddisfare le richieste del proprio allenatore. Non a caso, Antonioavrebbe preso una scelta molto importante.No al giorno di riposo:scuote la squadrail koAntonioè l’uomo adatto per porre fine alla crisi del Napoli. Il tecnico salentino, da sempre, vanta la capacità di saper lavorare sulla mente dei calciatori nei momenti difficili e non solo.