Ilrestodelcarlino.it - Consandolo, nuova sconfitta. E siamo a quattro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 BENTIVOGLIO 2: Guidi, Ambrosecchia, Frighi, Brandolini, Liri, Trentini, Nicolasi (34’ Hassan), Bianconi (75’ Rossi), Giberti (90’ Bozzato), Colombani (46’ Colino), Nito (83’ Farsi). A disp: Lesi, Faggioli, Kalogeropoulos, Chahbouni. All. Dirani. BENTIVOGLIO: Lipparini, Cacciapuoti, Rossi, Ribello, Marchesi Matteo, Marchesi Marco, Righetti (67’ Cappelletti), Cocchi (60’ Callegari), Raspadori, Mezzetti, Fiorentini (65’ D’Errico). A disp: Bruzzi, Balboni, Piccolo, Bisteghi, Mantovani. All. Evangelisti. Arbitro: Nicolò Rambelli di Lugo Marcatori: 16’ Mezzetti, 50’ Colino, 70’ Raspadori Note: ammoniti Brandolini, Colino, Callegari. Il Bentivoglio si rilancia per i playoff a spese del, che subisce la quartaconsecutiva. I rossoblù al 15’ hanno un’occasione d’oro per passare in vantaggio sugli sviluppi di un’azione propiziata da Liri, triangolazione con Colombani, che lo mette nelle condizioni di battere a rete dal dischetto del rigore, il tiro è un po’ ciabattato e Lipparini ci arriva.