Confiscato definitivamente il tesoro dei Casamonica | oltre 3 milioni fra gioielli ville di lusso e auto

Roma, 24 febbraio 2025 –undadei: il Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, ha eseguito nella mattinata di oggi un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – divenuto definitivo il 28 gennaio 2025, all’esito della pronuncia della Quinta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, di immobili, beni mobili di ingente valore, tra cui argenteria,e unveicolo nonché disponibilità finanziarie, per un valore complessivo didi euro, nei confronti di Giuseppe(classe 1950) e del figlio Guerrino (classe 1970), detto Pelè.L’operazioneL’odierna attività costituisce la conclusione di un’importante operazione di polizia giudiziaria e testimonia la straordinaria azione congiunta della Procura capitolina e della Questura di Roma volta a contrastare la criminalità organizzata, ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati per essere restituiti alla collettività in un percorso di legalità.