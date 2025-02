Secoloditalia.it - Confisca definitiva del “tesoro” dei Casamonica: immobili, gioielli e conti correnti per 3 milioni di euro

to ildi due capi del clan. Un patrimonio da tredi, costituito da proprietàari, denaro contante, polizze,è statotomente. Gli agenti della Divisione anticrimine della Questura di Roma hanno portato a termine un decreto di, diventato definitivo il 28 gennaio scorso all’esito della pronuncia della Quinta Sezione della Corte Suprema di Cassazione. Si tratta die beni costosi appartenenti a Giuseppe, 75 anni e al figlio Guerrino di 55, noto come “Pelè”. Tra i beni requisiti dall’autorità giudiziaria figurano, argenteria, un autoveicolo e disponibilità finanziarie per un valore totale che supera i 3didei beni aiper 3diIl 16 giugno del 2020 era già stato effettuato il sequestro dei beni ordinato dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale romano con l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare di 20 aderenti al clanfacenti capo a Giuseppe e a Ferruccio.