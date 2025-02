Quotidiano.net - Confindustria: Missione in Egitto per Reclutare Operatori Qualificati dall'Estero

Leggi su Quotidiano.net

"Comeabbiamo appena concluso unain. Stiamo lavorando per il reclutamento di. Nei prossimi anni mancheranno molti lavoratori e, pur continuando a sostenere politiche per la natalità, non si riuscirà a colmare il gap occupazionale. Perciò, dobbiamo puntare su una strategia di immigrazione qualificata." Lo ha annunciato all'ANSA il presidente diUdine Luigino Pozzo. L'idea è creare collaborazioni con diversi Paesi per formare personale specializzato. "Abbiamo avviato collaborazioni con Ghana,e Argentina, e laal Cairo, alla quale ho partecipato la scorsa settimana con il presidente diEmanuele Orsini e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, è stata un progetto pilota di grande rilievo.