Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta: il tecnico bianconero non parlerà alla vigilia di Juve Empoli di Coppa Italia

di Marco Baridon: ilntino nondidi, valida per i quarti di finaleÈ già tempo di spostare il focus per lantus, reduce dal successo fondamentale in chiave zona Champions contro il Cagliari ma già proiettata al prossimo match incontro l', in programma mercoledì alle 21 all'Allianz Stadium e valido per i quarti di finale.Come appreso dantusnews24, nel giorno di– martedì 25 febbraio –non presenterà il match con la consuetadavanti ai media.