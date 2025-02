Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gatti: «L’eliminazione dalla Champions deve servirci per crescere. Sto bene alla Juve e dico questo sul mio futuro»

Conferenza stampa Gatti: le dichiarazioni post partita del difensore dei bianconeri dopo la vittoria di Cagliari. Federico Gatti ha parlato nel post-partita di Cagliari Juventus, sfida di Serie A: le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

ELIMINAZIONE CHAMPIONS LEAGUE – «Sicuramente ci ha lasciato qualcosa, l'obiettivo era quello di passare il turno e ci dispiace tantissimo. Indietro non possiamo tornare e deve servirci per crescere. Oggi era importante vincere in un campo difficile, buona vittoria».

DIFESA E FUTURO – «Abbiamo avuto tanti infortuni e non è facile giocare ogni 3 giorni, sto bene alla Juve e vorrei starci il più tempo possibile. Darò più del 100% per restare».