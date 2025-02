Juventusnews24.com - Conferenza stampa Augello: «La Juve ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Ecco il nostro rammarico»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni post partita del terzino del Cagliari dopo la sconfitta contro lantusTommasoha parlato nel post-partita di Cagliari, sfida di Serie A: le sue dichiarazioni in.PARTITA – «Laci hainnel. Ilè non aver chiuso bene le linee di passaggio. Meglio nel secondo, siamo stati poco lucidi e abbiamo concesso troppe ripartenze. Siamo stati bravi a restare in gara fino alla fine e ile di non aver trovato il guizzo finale per arrivare al pareggio. Eravamo stanchi, abbiamo corso tanto dietro a loro».SCONFITTA – «Ci insegna a stare sempre sul pezzo, nel 2025 abbiamo cambiato marcia facendo buoni risultati. Al di là di oggi siamo una squadra tosta e possiamo giocarcela contro tutti».