Conclave trionfa ai SAG Awards 2025, vittorie a sorpresa per Timothée Chalamet e Only Murders in the Building

Demi Moore e la serie Shogun tra i vincitori dei SAGin una serata che ha riservato non poche sorprese sancendo il trionfo di, thriller sull'elezione di un nuovo papa, hato alla 31esima edizione degli Screen Actors Guildaggiudicandosi il premio per il miglior cast cinematografico. Le categorie televisive hanno visto la vittoria di Sh?gun, serie prodotta da Netflix che offre uno sguardo epico al Giappone feudale, tra i drammi ein thecome miglior cast in una commedia. La cerimonia è stata ricca di omaggi in una Los Angeles che si sta riprendendo dalla devastazione causata dagli incendi di poche settimane fa. "La città e le persone che la abitano sono state messe a dura prova", ha .