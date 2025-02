Movieplayer.it - Conclave: la reazione del cast alle condizioni di Papa Francesco

Leggi su Movieplayer.it

Nelle ultime ore, ledel pontefice si sono aggravate, e ildella pellicola che ha al centro ilgli ha augurato una pronta guarigione Mentrerimane incritiche per un'insufficienza renale, gli eventi dinon sono mai stati così attuali. Ildel film, che si è aggiudicato il premio come migliord'insieme ai SAG Awards di domenica sera, si è preso un momento per fare gli auguri adurante la cerimonia. "Prima di tutto, vorremmo augurare auna pronta guarigione", ha detto la star Isabella Rossellini prima che ilannunciasse una sequenza del film. Quando poi, nella sala dei vincitori, è stato chiesto all'ensemble dicosa pensassero dei recenti problemi di salute .