Conceicao ha l’ultima possibilità | il Milan ha già scelto il futuro

Dopo il ko contro il Torino, per ile Sergiosi è arrivati al punto di non ritorno: la società hail nuovo tecnicoL’addio è già deciso e tornare indietro sarebbe clamoroso. Ile Sergiosono ormai destinati a separarsi a fine stagione, salvo sorprendenti ribaltoni.Il portoghese ha fallito nella sua missione: nonostante l’inizio ottimo con la vittoria della Supercoppa, non è riuscito a far svoltare la stagione rossonera. Fuori dalla Champions, ilvede sempre più lontano il quarto posto, utile a giocare la prossima edizione della competizione più importante d’Europa per club.Un fallimento su tutta la linea che sta arrivando nonostante un mercato invernale che ha portato forze fresche alla rosa: Gimenez, su tutti, ma anche Walker e Joao Felix, non sono certo acquisti di basso spessore, anche se solo il messicano ha iniziato con il piede giusto la sua avventura italiana.