Juventusnews24.com - Conceicao flop in Cagliari Juve, la Gazzetta non ha dubbi: «In difficoltà e poco lucido sotto porta». Insufficienza inevitabile

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in, ladello Sport non hasul portoghese: «In».L’edizione odierna delladello Sport ha dato i voti e i giudizi ai protagonisti del match disputato ieri sera trantus. Tra questi ma in negativo c’è Francisco, per una volta il peggiore in campo tra i suoi.5 – Innel saltare l’uomo enei cross. Il peggio lo mostra: un liscio davanti a Caprile e un tiraccio alle stelle.Leggi suntusnews24.com