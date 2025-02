Ilfattoquotidiano.it - Con Trump il neoliberismo degli oligarchi è al potere. E gli appelli al riarmo non servono

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Concordo con Massimo Giannini, il quale, nel suo articolo “In Germania test per l’Europa”, apparso su La Repubblica del 22 febbraio 2025, ha affermato che dobbiamo toglierci dalla testa cheagisce come Charlotanni 40 e “la spari sempre più grossa solo per poi raggiungere un accordo più conveniente”. Non è così. Donaldfa sul serio. Il suo obiettivo è “salvare l’America”, fondandosi su “rapporti di forza”, che disconoscono, sia il “diritto internazionale”, sia il “diritto interno”: in sostanza, il concetto stesso di “Giustizia”.La “direttiva che guida la sua azione” è solo la “sopraffazione” dei deboli, unitamente all’esercizio continuo della “menzogna”, e lo strumento cui egli fa riferimento è in ogni caso “il saccheggio”. Tutti elementi che sono ben presenti negli accordi in corso tra Usa e Russia per realizzare, così si dice, la pace in Ucraina.