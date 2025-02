Lanazione.it - Con Reca non si passa. Vignali vicino al pari Pio colleziona i pali

Leggi su Lanazione.it

CHICHIZOLA 6: brividi quando azzarda la risposta corta di pugno, sul quale si avventa Pompetti per la conclusione sopra la traversa. Non può nulla sul diagonale di Pittarello. WISNIEWSKI 6,5: mette a tacere sul nascere, a suon di anticipi di piede e di testa, la verve di La Mantia. Non sfrutta un’ottima opportunità di testa. HRISTOV 6: capitano coraggioso, stringe i denti nonostante una settimana di febbre. Determinante una sua chiusura su Iemmello, lascia spazio a Pittarello per la battuta vincente. MATEJU 6,5: va a prendere alto gli avversari, contribuendo a spostare il baricentro in avanti della squadra (86’ COLAK s.v.).6,5: dirottato sulla fascia destra, dalle sue parti non siquasi mai (79’6,5: si vede negare il gol da Pigliacelli nel finale). DEGLI INNOCENTI 6: non è al meglio ma si mette a disposizione, alternando buone giocate a imprecisioni (73’ KOUDA 5,5: non incide).