Con la sua allure elegante è l’accessorio giusto per fare l’upgrade agli outfit della primavera

C’è qualcosa di magico nelle borse a bauletto2025. Ed è forse la loroe senza tempo che adesso torna prepotentemente alla ribalta, rovesciando i canoni di ciò che viene considerato cool e portando in campo uno stile più adulto e chic. Già perché il potere che hanno questi accessorinuova stagione è proprio quello di saper elevare in un attimo gliai quali vengono accostati, proprio per la loro linea familiare ma allo stesso tempo sofisticata.Questo in particolare per i modelli dai manici ridotti, cioè che vengono tenuti a mano oppure indossati al braccio. Spesso, infatti, è il gesto ala differenza, specialmente se volge lo sguardo a epoche passate.