Con chi mi ha messo le corna mia moglie | il dramma di Giancarlo Magalli

Una dolorosa, dolorosissima storia divip. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1, èin persona a confessare quanto gli è accaduto anni fa. Nel 1989, il popolare conduttore de I fatti vostri (che negli stessi studi appena qualche settimana fa si era incontrato per la prima volta con Adriana Volpe, dopo anni di gelo tra insulti e cause legali) si è sposato con Valeria Donati. I due hanno avuto una figlia, Michela nel 1994, ma ha divorziato dopo 20 anni. I loro rapporti sono rimasti affettuosi e amichevoli, ma ogginon può ricordare quei fatti con un pizzico di amarezza. A far saltare il loro rapporto, infatti, è stato il tradimento dellacon il suo psicologo. "Nella relazione con Valeria è entrato un disgraziato che ha sfruttato il suo ruolo, quello dello psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento di stress e invece ha fatto tutt'altro", le parole esplicite diche fanno gelare il sangue alla Balivo, agli altri ospiti in studio e ai telespettatori.