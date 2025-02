Comprare casa per investimento | rendimento medio al 56% i ricavi nelle principali città

Quifinanza.it - Comprare casa per investimento: rendimento medio al 5,6%, i ricavi nelle principali città

Gli italiani credono ancora nel mattone:perrappresenta il 19,4% di tutte le compravendite immobiliari, secondo l’analisi effettuata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnosul primo semestre del 2024. Il dato è solo di poco inferiore rispetto a quel 19,6% relativo all’anno precedente.Chi si decide ad acquistareperè orientato verso la continuità dei guadagni derivanti dalla locazione. Si punta per lo più a una rendita fissa nel tempo, dunque, e non all’acquisto per poi rivendere ottenendo la plusvalenza.Quanto rendeper affittarlaÈ quanto emerge dall’analisi delle compravendite dalle agenzie del Gruppo. Analisi che prende in esame locazioni a lungo termine e non stagionali. Tecnoha preso in considerazione un appartamento di dimensioni medie, un bilocale di 65 metri quadri e ha rilevato come possa variare il suoin caso di affittoitaliane.