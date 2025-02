Ilfattoquotidiano.it - ‘Compensare’ stanca e premia i palazzinari. Anche l’assessore di Gualtieri se n’è accorto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo lo straordinario risultato ottenuto da Gianni Barbacetto e dal Fatto Quotidiano nel demolire l’urbanistica milanese che consente di costruire con una semplice comunicazione grattacieli al posto di capannoni di sei metri, tocca all’urbanistica romana di essere finalmente posta sul bando degli accusati.A Roma vige il sistema delle “compensazioni urbanistiche”, una prassi che consente a tutti i proprietari terrieri di ricollocare, aumentandole, le volumetrie previste. Roma Today, con un documentato articolo di Valerio Valeri, denuncia che stanno per arrivare milioni di metri cubi di cemento in una città che affonda nel caos per la mancanza di trasporto pubblico su ferro. Maurizio Veloccia, assessore all’urbanistica della giunta, risponde a stretto giro e tenta di difendere le proprie opinioni.