Como, percosse e violenze verbali su anziani in Rsa: arrestati 7 operatori

sistematiche diventate “consuetudini lavorative”:, maltrattamenti, ingiurie e offese contro gliospiti di una Rsa di Dizzasco, in provincia di. In sette, tuttidella struttura, sono statidai carabinieri della Compagnia di Menaggio, insieme con i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di: due sono in carcere, cinque ai domiciliari, tutti residenti nell’area dell’Alto Lago die coinvolti in episodi di continue, ingiurie ee fisiche a danni diinermi, ospiti della Rsa.L’esposto dopo leL’inchiesta, partita nel mese di agosto 2024, è stata avviata da un esposto presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Centro Valle Intelvi, allorché si apprendeva che sin dal 2022 – all’interno della Rsa ‘Sacro Cuore’ di Dizzasco – avvenivano presunti maltrattamenti nei confronti degliospitati nella struttura e affidati per motivi di cura e vigilanza al personale medico e paramedico dipendente della stessa casa di cura.